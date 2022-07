Protest tegen bouw van nieuwe brasserie naast Scheldemolen in Doel: “Te groot? En die gigantische koeltorens dan?”

De Scheldemolen dateert uit 1614 en is hiermee een van de oudst bewaard gebleven ronde stenen molens in de provincie. Tot 1927 was hij nog in bedrijf. Daarna werd er een brasserie naast gebouwd. Nu Doel op de kaart blijft, schakelt het gemeentebestuur een versnelling hoger om de belangrijkste monumenten van verval te redden. Het eerste project is de bekende molen. Voor het monument zelf moet een subsidiedossier worden ingediend maar de gemeente neemt zelf de brasserie voor haar rekening. Aanvankelijk wou men het gebouw renoveren maar de kosten dreigden zo hoog op te lopen dat er uiteindelijk is gekozen voor een nieuwbouw. Deze week liep het openbaar onderzoek af voor de omgevingsvergunning.

Volledig scherm De Scheldemolen van Doel is één van de bekendste monumenten in het dorp. © Kristof Pieters

Er zijn verschillende bezwaren ingediend. Onder meer door de erfgoedgemeenschap Doel & Polder maar ook de vzw Molenzorg Vlaanderen. Onroerend Erfgoed gaf eveneens een negatief advies. In de gemeenteraad gaf Jan Creve van Beveren 2020 kritiek. Allen vinden ze het nieuwe volume te groot in verhouding met de molen. “De nieuwbouw is 8,52 meter hoog en reikt tot de onderkant van de molenkap. Dat is een verhoging van bijna 6 meter aangezien de huidige brasserie slechts 2,88 meter hoog is. Het nieuwe volume is ook breder dan de molenromp en door haar hoogte en omvang zal de brasserie vanuit alle hoeken zeer zichtbaar zijn. De molen verliest hierdoor zijn rol als baken aan de dijk.”

Volledig scherm Vanuit de nieuwe brasserie zullen bezoekers opnieuw zicht hebben op de Schelde. © rv

Geen draaiende molen meer

Volgens Molenzorg Vlaanderen is de afbraak van de huidige brasserie ook niet wettelijk omdat deze – vreemd genoeg – net als de molen geklasseerd is. De nieuwbouw zou ook verhinderen dat de molen ooit nog kan draaien en malen na restauratie. Schepen Vlegels bevestigt dat de brasserie destijds mee geklasseerd werd. “Vrij onbegrijpelijk want het gebouw heeft geen enkele historische waarde. We zijn nu in overleg met het kabinet van de minister van Onroerend Erfgoed om hier een mouw aan te passen.” Volgens Vlegels staat de nieuwe brasserie een restauratie van de molen niet in de weg. “Het gebouw staat enkele meters van de molen en is enkel verbonden met een gang. Maar de molen opnieuw laten draaien lijkt wat vergezocht. Er is geen mechanisme meer aanwezig en met alle passanten zou het bijzonder gevaarlijk zijn om de wieken opnieuw te laten draaien.”

Volledig scherm Schepen Vlegels op de Sigmadijk die later werd aangelegd naast de molen. Hierdoor is er geen zicht meer op de Schelde vanuit de brasserie. © Kristof Pieters

Kerncentrale is grotere blikvanger

De dijkverhoging is ook de reden waarom men vandaag geen zicht meer heeft vanuit de brasserie op de Schelde. En net daarom wordt de nieuwe brasserie hoger gebouwd”, legt Vlegels uit. “Het is onzin dat de nieuwbouw alle aandacht zal trekken. Als ik nu een foto neem van de molen, zie je een klein stukje molen en vooral gigantische koeltorens van de kerncentrale op de achtergrond. De brasserie zal een aanwinst worden voor Doel en de vele bezoekers. We trekken hiervoor 1,3 miljoen euro uit. De werken starten in principe nog dit jaar. Het zou bijzonder jammer zijn als men nu door allerhande procedures stokken in de wiel gaat steken.”

