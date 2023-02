Projectontwikkelaars moeten vervuild grondwater op toekomstige bouwwerf naast brandweerkazerne zuiveren

Twee projectontwikkelaars plannen elk grote bouwwerken langs beide kanten van de Lange Dreef, de historische weg tussen de Boerenmarkt en het Kasteel Cortewalle. In totaal gaat het om maar liefst 280 appartementen. De Van Wellen Group heeft al een vergunning gekregen voor de sloop van enkele loodsen van een voormalig fruitbedrijf en de realisatie van 6 gebouwen met in totaal 132 appartementen en een ondergrondse parking. Projectontwikkelaar Cores zal en perceel grond bebouwen tussen de brandweerkazerne en CC Ter Vesten.

Alarmerende waarden

Oppositiepartij Groen kon de analysecertificaten inkijken van bodem en grondwater en stelt vast dat op beide plaatsen alarmerende PFAS-waarden gemeten zijn. “Ik heb deze cijfers getoond aan verschillende experten die ook bekend zijn met de problematiek in Zwijndrecht en Oosterweel en ook zij vinden dit alarmerend”, zegt fractieleider Bram Massar. “De norm bedraagt 100 nanogram per liter maar we zitten hier met cijfers van boven de 120.000 nanogram. Het is niet logisch om een vergunning af te leveren als er zo’n overschrijdingen worden vastgesteld. De werken op de N70 in Melsele hebben voor veel lagere waarden maandenlang stilgelegen. Zelfs met een goede filtering kan nooit de norm gehaald worden om te lozen. We dreigen zo de hele omgeving nog verder te vervuilen.”

Onderzocht door deskundigen

Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) wil Groen de bevolking nodeloos bang maken. “We gaan echt niet over één nacht ijs in deze dossiers”, benadrukt hij. “Er moet een aparte vergunning aangevraagd worden om te bemalen. Voor één dossier is er intussen een bemalingsvergunning afgeleverd. Dat gebeurde na advies van de Vlaamse Milieumaatschappij. We hebben ook onze eigen milieudienst de cijfers laten onderzoeken. Na zuivering met actieve kool mag er worden geloosd op basis van de huidige normen. Voor het andere dossier wachten we nog op advies. We gaan dus niet zomaar toestemming geven om te lozen.”

Bewonersbrief

Bram Massar vindt dat op z’n minst de buurt geïnformeerd moet worden over de vervuiling. Dat laatste zal ook gebeuren. De gemeente zal eerstdaags een nieuwe bewonersbrief verspreiden met nog eens een opsomming van de no-regretmaatregelen die van toepassing zijn. Volgens de burgemeester is het risico echter sowieso beperkt omdat er in de omgeving geen moestuinen zijn.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.