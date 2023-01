Prinses Nadine krijgt herkansing bij carnavalsvereniging Nachtvlinders

“Het is eindelijk zover, we kunnen terug carnaval vieren na al die coronajaren,” klinkt het opgelucht bij De Nachtvlinders. Op zaterdag 21 januari wordt de aftrap gegeven met een prinsenbal in de sporthal Tassijnshal in Haasdonk. De avond begint om 20.11 uur. In tegenstelling tot de vorige jaren wordt er dit jaar geen nieuwe prins of prinses verkozen. De huidige prinses Nadine I werd in 2020 verkozen maar de stoet is toen helaas niet kunnen doorgaan. Ze zal nu dus een herkansing krijgen. Een prinsenbal is er dus wel. Naast prinses Nadine I maken plaatselijke vedette Nathan De Clerck en zangeres Celine hun opwachting.