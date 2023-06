Premier De Croo proeft frietjes van Remo-Frit: “We hebben zelfs frietkoten in Kopenhagen en Litouwen als klant”

Buurtbewo­ners misnoegd over plannen nieuw kmo-park in dorpskern Kallo: “Al genoeg hinder van haven en sluipver­keer”

In de Beverse deelgemeente Kallo zijn buurtbewoners ongerust over de komst van een nieuw bedrijvenpark in de dorpskern. “We hebben hier al genoeg hinder van de haven en het bijhorende sluipverkeer. Nu zouden er nog eens bedrijven bijkomen in het dorp zelf”, klinkt het op een bewonersvergadering. Het gemeentebestuur wil flankerende maatregelen nemen om de overlast te beperken.