Pomona mag bouwgrond gebruiken voor open dorpsboerderij: “En in ruil mag iedereen er tussen de dieren komen wandelen”

Beveren/Sint-Niklaas/Zwijndrecht Stuur eens een wenskaart­je naar een onbekende! “Elke inwoner een hartverwar­men­de wens bezorgen. Hoe mooi zou dat zijn?”

Elk jaar sturen we wenskaarten naar familie, vrienden en collega’s, maar waarom zouden we dat niet eens doen naar mensen die we niet kennen? Dat is de inzet van een opvallende eindejaarsactie van Zorgpunt Waasland. Verspreid over een zestigtal locaties in Beveren, Sint-Niklaas en Zwijndrecht worden er brievenbussen geplaatst waar iedereen een kaartje in kan stoppen.

30 november