Pollekes brengen jonge muzikanten in concert na tiendelige lessenreeks

De Pollekes begonnen recent, in samenwerking met basisschool De Droomwolk en met steun van de gemeente Beveren, een muziekinitiatie voor kinderen onder de noemer van ‘Het Brede Schoolproject’. Dat belooft een veelbelovend initiatief te worden. Tijdens een 10-delige lessenreeks werden een instrument gekozen, noten aangeleerd en ritmes gespeeld. Een instrument bespelen en een liedje aanleren is al een hele prestatie op zich, het dan ook nog eens laten horen tijdens een heus concert is helemaal een uitdaging. In december was er al een try-out samen met het JEP (Jeugd Ensemble Pollekes). Op zaterdag 18 februari om 20 uur zullen deze 8 enthousiaste leerlingen, onder de deskundige leiding van juf én dirigente Chloë Verhulst, voor de eerste maal voor een groot publiek staan in OC Ermenrike tijdens het jaarlijks concert van de Pollekes.