Politiezone Waasland-Noord onderzoekt inzet van bodycams

In onze regio hebben de politiezones van Lokeren en Kruibeke-Temse al ingezet op bodycams. Het is een instrument om bewijslast te verzamelen. De bodycams worden echter in de eerste plaats gebruikt om de veiligheid te verbeteren van de agenten zelf. Tijdens een commissie over de jaarresultaten van de politiezone vroeg Koen Daniëls (N-VA) of ook de zone Waasland-Noord de aanschaf van bodycams overweegt. Korpschef Leo Mares bevestigt dat deze piste onderzocht wordt. “Ook in onze zone is er namelijk een stijging van geweld tegen agenten, zowel verbaal als fysiek”, reageert hij. Het gebruik van bodycams is toegelaten mits ze op een zichtbare plaats worden gedragen en de agent ook duidelijk aankondigt dat een interventie gefilmd wordt. “En bij dat laatste wringt nog het schoentje”, legt Mares uit. “De GDPR-wetgeving laat niet toe om gerichte beelden of videopnames te maken van personen zonder hun toestemming. Als de agent in kwestie verklaart dat er een camera wordt gebruikt, is men eigenlijk al bezig met filmen. We willen daarover dus eerst juridisch uitsluitsel.”