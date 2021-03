Politie zoekt moordwapen waarmee David Polfliet gedood werd

vrouwenvolleybal liga A Manon Stragier (Asterix Avo): “De analyse van de vorige confronta­tie tegen Oostende kan meteen in de praktijk omgezet worden”

18 maart De volleybalcompetitie bij de vrouwen in de Liga begint stilaan in een beslissende plooi te vallen. Nu al concluderen dat de top vier vaststaat, is misschien nog iets te vroeg. De teams die later in de competitie gestapt zijn, komen sterk aandringen. Asterix Avo staat fier aan de kop van de rangschikking. Maar in Beveren houdt men de voetjes op de grond. “Misschien wordt alles pas duidelijk op de voorlaatste speeldag.”