Politie zet dronken bestuurder aan de kant na achtervolging: rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen kwijt

RESTOTIP. Ontbijt- en lunchbar Ultiem: een gemeende glimlach is onbetaal­baar

Er zijn bistro’s die soms lang onder je radar blijven. Ultiem op de Oude Vest is daar een voorbeeld van. Het is de ontbijt- en lunchbar van Sven Van Den Bossche en Jelle Koenings. In 2018 gestart, maar wij maakten van hun ‘paasactie’ gebruik om eens te gaan ontbijten in het goed verborgen zaakje in het centrum van Dendermonde.