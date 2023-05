Politie spreekt jongeren aan op achterlaten zwerfvuil

HUIZEN­JACHT. Moerbeke, kleinste gemeente van het Waasland: “Omgeven door natuur en toch dicht bij enkele grootste­den”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen, en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek op de lokale immomarkt. Deze week: Moerbeke-Waas, een dorp omgeven door groen. De suikergemeente is een aantrekkingspool voor mensen die houden van natuur en rust.