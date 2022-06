Politie houdt verkeerscontrole langs Provinciale Baan

Beveren Kleinere kermissen bedreigd in hun voortbe­staan: “Minder foorkra­mers maar ook publiek haakt af”

Teleurgestelde gezichten in Kieldrecht het voorbije pinksterweekend. Dit jaar kwam er geen enkele foorkramer opdagen voor de plaatselijke kermis. De kans is groot dat hetzelfde scenario zich komend weekend herhaalt in Haasdonk. “De kleinere kermissen zijn in hun voortbestaan bedreigd”, erkent schepen Filip Kegels (N-VA). “Het is een vicieuze cirkel van een afnemend publiek en een dalend aantal foorkramers.”

