Politie houdt overlastactie in omgeving De Meerminnen

Melsele Trainings­veld in sportzone wordt opgeofferd om parkeerpro­bleem op te lossen: “En knip in de straat om sluipver­keer te bannen”

De omgeving van de sporthal ’t Wit Zand in Melsele wordt nog dit jaar volledig heraangelegd. De huidige parking zal in oppervlakte verdubbelen door een trainingsplein langs de Albrecht Rodenbachlaan op te offeren. Tegelijk komt er ook een knip in de straat om het vele sluipverkeer te stoppen.

11 juli