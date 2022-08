Politie houdt drugscontrole aan festivalterrein

voetbal challenger pro league SK Beveren-coach De Decker na zure puntende­ling: “Virton excuseerde zich voor het gestolen punt”

SK Beveren was zaterdagavond in eigen huis ruim de betere ploeg, maar toch kon Virton terugkeren met een punt. Een late gelijkmaker van de Luxemburgers gooide roet in het eten van een dominant spelende thuisploeg. Coach Wim De Decker is tevreden over het geleverde spel, maar de zure nasmaak van twee verloren punten blijft ook bij hem hangen.

21 augustus