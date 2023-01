Politie houdt alcohol- en verkeerscontrole: een bestuurder betrapt met glas te veel op

Beveren Geen plaats voor Pf­aff-museum in Warande, gemeente zoekt naar andere stek: “We gaan er ook geen 100.000 euro tegenaan gooien”

Er komt dan toch geen museum rond doelman Jean-Marie Pfaff in de winkelstraat Warande in Beveren. Dat is donderdag meegedeeld op een overleg. Pfaff reageert ontgoocheld op het nieuws. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) wil verder zoeken naar een alternatieve locatie. De voormalige keeper van SK Beveren reageert ontgoocheld maar komt met een alternatief voorstel.

