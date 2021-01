Politie haalt verhaal van Vlaams Belang-parlementslid onderuit: 18-jarige niét in elkaar geslagen door allochtonen

Doel Conserva­tie van Doelse kogge gaat nieuwe fase in

15 januari De conservatie van de Doelse Kogge, het middeleeuw schip dat meer dan twintig jaar geleden werd opgegraven in het Deurganckdok, gaat in juni een nieuwe fase in. Het ontijzeren is dan afgelopen. In een tweede fase wordt het hout geïmpregneerd met chemicaliën. Wanneer de kogge opnieuw zal gemonteerd en tentoongesteld worden, is nog niet bekend.