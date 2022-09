Politie haalt 370 kilogram cocaïne in sportzakken uit zeecontainer: straatwaarde van 18,8 miljoen euro

KalloDe politie heeft een lading van 370 kilogram cocaïne onderschept in een zeecontainer in de Waaslandhaven in Kallo. De drugs had een straatwaarde van 18,8 miljoen euro.

De drugs werd vrijdagochtend aangetroffen ter hoogte van kaai 1614 in de Sint-Antoniusweg in Kallo. De lading zat verstopt in rugzakken in een zeecontainer. De beveiligingsfirma had twee mannen op de container zien klimmen in een poging om die open te maken. Dat mislukte, en de mannen sloegen op de vlucht. Toen de politie ter plaatse was kon niemand meer worden aangetroffen.

Of er ondertussen al verdachten werden opgepakt, is nog onduidelijk. “Het onderzoek is lopende”, aldus het parket van Oost-Vlaanderen.

Veiligheidsagenten zagen twee mannen op een zeecontainer klimmen

Een man die een paar uur voor de mislukte uithaling in verdachte omstandigheden werd aangetroffen in zijn auto in de Waaslandhaven, werd opgepakt en zit nog steeds in de cel. “Hij had zich klemgereden met de wagen, en had zelf de politie opgebeld om hulp”, aldus zijn advocaat Nadine Maes. “Er kon geen directe link gelegd worden tussen mijn cliënt en de drugsvangst.” De man werd dinsdag door de raadkamer in Dendermonde vrijgelaten, maar het parket tekende hoger beroep aan. De kamer van inbeschuldigingstelling in Gent zal nu moeten beslissen of hij al dan niet in de cel blijft.

