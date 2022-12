Politie controleert op overlast in Vrasene en Verrebroek

Beveren Ploegstraat in verzet tegen komst doe-het-zelf­zaak: “Vergunning verleend terwijl helft van winkel op landbouw­grond komt te staan”

Een aantal bewoners uit de Ploegstraat gaat in beroep tegen de vergunning voor een doe-het-zelfzaak achter hun huizen. Het toekomstig gebouw staat deels in kmo-zone en deels op landbouwgrond. “Er is wel een buffer voorzien maar die stelt niks voor tegen de negen meter hoge muur waarop we binnenkort kijken”, klinkt het boos.

8 december