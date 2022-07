‘Polderkathedralen’ te water tijdens Vlaams kampioenschap fierljeppen in Prosperpolder

Ook dit jaar werden aan de infrastructuur een aantal verbeteringen aangebracht om nog betere en verdere sprongen te maken. Fierljeppen is van origine een Friese folkloresport en is erg populair bij onze noorderburen. Simpel gesteld probeer je met een lange stok zo ver mogelijk over een beek te springen.

Voor de jongsten is er een minstens even avontuurlijke nevenactiviteit: het Slingerjeppen. Met een slingertouw aan een grote kraan kan men al slingerend over een kleine waterplas een zachte landing in een zandbak maken.

Natuurlijk zijn ook de supporters welkom om de ‘Polderkathedralen’ in het water te zien landen. Alle emotie en spanning kan naar goede poldergewoonte weggespoeld worden met een frisse pint of een lekkere Prosper. De eerste honger kan men stillen met een hamburger. Parking voor de wagens en fietsenparking is voorzien vlak naast het terrein in de Belgische Dreef in Prosperpolder Kieldrecht. De toegang is gratis. Vanaf 11 uur kan men al oefenen en na de middag kan men zijn of haar polsstoktalenten meten met de andere deelnemers. Het wedstrijdeinde en de prijsuitreiking is voorzien rond 19 uur.