Plantenruilbeurs in Hof ter Saksen

Melsele Gaatjes­boor­ders slaan toe op vijf adressen maar maken geen buit

In het Hazenhof, de Rudolf Esserstraat, de Spoorweglaan en de Appelstraat in Melsele hebben dieven in de nacht van maandag op dinsdag toegeslagen op vijf adressen. Telkens werd een gaatje geboord in het raamkozijn.

27 april