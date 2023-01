Plannen voor buitenfitness in deelgemeenten

De buitenfitness in de Beverse sportzone werd aangelegd met subsidies en vooral tijdens corona vonden heel wat mensen de weg, vooral toen fitnesscentra en andere sportinfrastructuur gesloten waren. Bij de voorstelling van het budget voor sport aan een gemeenteraadscommissie peilde Issam Benali (Vooruit) naar een uitbreiding van de buitenfitness richting deelgemeenten. “De gemeente investeert veel in sportclubs en dat is op zich een goede zaak maar we mogen de recreatieve sporters niet vergeten”, vindt hij. “Slechts één buitenfitness voor heel Groot-Beveren is te weinig.” Gemeenteraadslid Jeroen Verhulst (CD&V) lanceerde twee jaar geleden ook al het voorstel om een buitenfitness aan te leggen in elke deelgemeente .

Volgens schepen van sport Katrien Claus (CD&V) is de vraag terecht. “We zijn daarom al bezig met twee projecten. In Kieldrecht willen we een buitenfitness realiseren binnen het masterplan voor het centrum. Zodra de voetbalclub verhuisd is naar Oud Arenberg kunnen we daar werk van meken. Ook in Haasdonk gaan we een zone inrichten voor een buitenfitness en een Finse piste. Er is ook vraag uit andere deelgemeenten zoals Melsele maar de toestellen voor een buitenfitness kosten veel geld en daarom moeten we dit gefaseerd aanpakken.