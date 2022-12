Plaatselijke cultuurraad is al 50 jaar de lijm tussen Kieldrechtse verenigingen

Toen de cultuurraad van Kieldrecht in 1972 officieel van start ging, hadden een zestal personen van het Davidsfonds in een werkgroep reeds een paar jaar aan de voorbereiding gewerkt. Odette De Maeyer, Hilde Coppens, Greta Noens, Boudewijn Vlegels, Albert Stuer, Ewald Deckers en Jos Toremans legden de fundamenten voor de culturele werking in het polderdorp eigenlijk al in 1967. Het waren echter de verenigingen zelf die een bestuur mochten kiezen. Een eerste bestuur werd verkozen met Frans De Witte als voorzitter en Peter Deckers als secretaris. Een eerste taak was het opstellen van een culturele kalender opgesteld om te voorkomen dat verschillende verenigingen zouden werken rond hetzelfde thema of evenementen op één zelfde datum plannen.