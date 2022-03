Piet Stautkring viert 75-jarig bestaan met expo in Cortewalle

Beveren Hoogzwange­re Maria (30) vlucht met haar gezin voor oorlog in Oekraïne: “Geen enkele vrouw zou mogen bevallen in schuilkel­der terwijl bommen ontploffen”

Op de allereerste dag van de oorlog zijn ze om 5 uur ’s ochtends in de auto gesprongen om te vluchten. Na een kort verblijf bij familie op de grens met Moldavië is de acht maand zwangere Maria Biryukova (30), samen met haar dochter Varvara (2) en haar man Daniël (31) aangekomen bij een gastgezin in Beveren. “Het lijkt zo surreëel. Een nachtmerrie waaruit we maar niet kunnen ontwaken.”

9 maart