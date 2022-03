Petitie om waterplas Spaans Fort toegankelijk te houden: “Waarom alle natuur achter een draad steken?”

Er is de voorbije jaren al heel wat aan natuurontwikkeling gedaan tussen de dorpskom van Verrebroek en de haven. “Dat is positief maar we vragen dat niet alle natuur achter een draad wordt gestoken”, zegt Sabine Van Puymbroeck, initiatiefneemster van de petitie. Aanleiding is het voornemen van het Agentschap Natuur en Bos om een waterplas op de hoek van Spaans Fort en de Sint-Michielsstraat verder uit te graven om er meer moeras en riet te creëren. Na afloop van de werken zal de oever niet meer toegankelijk zijn en komt er een draad rondom de waterplas.

Recreatief gebruik

De buurtbewoners willen dat de plas het hele jaar door toegankelijk blijft voor recreatief gebruik. “Dit is een populaire plek voor mensen om in de zomer te zwemmen of pootjebaden. Ze komen hier zonnebaden, wandelen, picknicken, enz. Het is ook de enige plaats waar honden en paarden eens in het water kunnen zwemmen”, vult Elke Luyten aan. “Voor de buurt is het een echte ontmoetingsplaats. Dit alles verloopt al jaren in harmonie met de natuur. De vogelsoorten zoals het blauwborstje waarvoor men nu werken wil uitvoeren, zitten hier nu ook reeds.”

Volledig scherm De dochter van Elke Luyten komt met haar paard zwemmen in de plas. © rv

Nieuw inrichtingsplan

Volgens Laurent Vanden Abeel van het Agentschap Natuur en Bos is het verhaal echter iets genuanceerder. “Het recreatief medegebruik werd misschien in het verleden wat oogluikend toegestaan maar het gaat wel degelijk om natuurgebied. Alleen zijn de natuurwaarden op dit moment niet erg groot. Net daarom hebben we nu een nieuw inrichtingsplan opgemaakt. De oevers en rietkragen gaan inderdaad niet meer toegankelijk zijn. De ene vogelsoort is al wat gevoeliger dan de andere aan verstoring maar loslopende honden zijn voor elk dier een verschrikking.”

ANB wil wel tegemoet komen aan enkele bezorgdheden. “Het wandelpad langs de voet van de dijk zal enkel in het broedseizoen afgesloten worden. We voorzien verder ook een vlonderpad en er komt een uitkijkplatform met zitbanken. Tot slot zal er op deze plas uitzonderlijk ook geschaatst mogen worden als er voldoende vrieskou is in de winter.”

Volledig scherm Het wandelpad langs de voet van de dijk zal enkel in het broedseizoen worden afgesloten. © Kristof Pieters

Noord-Zuid Verbinding als alternatief

Schepen van natuur Filip Kegels (N-VA) kent de omgeving als geen ander aangezien hij er opgroeide. Ook hij toont begrip voor de bekommernissen van de buurt. “Maar we mogen ook niet blind zijn voor de realiteit. Het gaat hier om natuurcompensaties voor de haven. Als de waarden niet gehaald worden, zal er nog meer grond opgeofferd moeten worden. Bovendien is er een grote misvatting over de Noord-Zuid Verbinding, op amper honderd meter afstand gelegen van het Spaans Fort. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is dit geen natuurgebied. Hier zijn er dus wel veel meer recreatieve mogelijkheden en dit een heel jaar door.”

Volledig scherm Voor een leek lijkt er weinig verschil maar de Noord-Zuid Verbinding is geen natuurgebied en hier zijn dus wel veel meer mogelijkheden voor recreatie. © Kristof Pieters