Personal trainer en mental coach krijgen pop-up in Warande Shopping: “Dit zorgt voor een divers aanbod, het moeten niet altijd traditionele winkels zijn”

De gemeente Beveren lanceerde begin dit jaar het BV pop up-project om enkele leegstaande handelspanden een nieuwe commerciële invulling geven. Er werden in totaal vier panden aangeboden en een achttal geïnteresseerden brachten een plaatsbezoek waarvan vier een effectieve aanvraag indienden. Deze kandidaturen werden door een jury onderzocht op hun commerciële leefbaarheid en meerwaarde voor de handelskern van Beveren. Uiteindelijk slaagden er twee kandidaten voor de test.

Meer diversiteit

“We zijn blij dat we in ons opzet zijn geslaagd en gelijktijdig twee leegstaande handelspanden kunnen invullen met bovendien startende handelaars uit de eigen gemeente”, zegt schepen van Lokale economie Filip Kegels (N-VA). “Het zijn wel enigszins atypische zaken geworden voor een winkelstraat maar anderzijds is er steeds meer interesse voor mentaal welzijn en gezondheid.” Ook Elke Franckx van Warande Beveren is tevreden. “Het zijn twee totaal van elkaar verschillende concepten waarmee we de diversiteit in het aanbod, niet alleen in Warande maar in het hele Winkeldorp Beveren, een boost willen geven.”

Elke Franckx van Warande Beveren overhandigt Steffie De Boey de sleutel van haar pand naast kledingzaak JBC

Steffie De Boey uit Melsele (24) is sinds 2020 aan de slag als personal trainer bij fitnessketen Basic Fit en zag met dit project haar kans schoon om haar eigen verhaal te schrijven. Ze opent in Beveren een vestiging van de keten Enforce. “Ik zal er als personal trainer fysieke workouts organiseren maar het is geen traditionele fitness. Hier ligt de nadruk op intensieve coaching, zowel individueel als in groep.”

Mieke Spanhove en haar partner Leen Martens nemen hun intrek in het pand tussen Veritas en de Kringwinkel.

Mieke Spanhove (41), eveneens uit Melsele, wil met Trill’s dan weer het mentaal welzijn van bezoekers op een laagdrempelige manier verbeteren. “Ik ben zelf zwaar ziek geworden na mijn zwangerschap twaalf jaar geleden. Geen enkele dokter kon nog helpen en ik nam zoveel medicatie dat mijn levensverwachting nog tien jaar bedroeg. Toen ik mijn bucketlist al aan het maken was, leerde ik zelfhypnose kennen. Het is een manier om jezelf te herprogrammeren. De ziekte is niet weg maar ik kan de symptomen onderdrukken. Alle kennis heb ik gebundeld in het bordspel Trill’s Decoder Game. In deze pop-up ga ik samen met andere therapeuten aan de slag en er zullen ook workshops worden gegeven.”

Overeenkomst voor 1 jaar

De winnaars kregen intussen de sleutel van hun pand en zullen uiterlijk op 1 mei hun deuren openen. Allen ondertekenen ze een pop up-overeenkomst voor 1 jaar. “We hopen uiteraard dat de handelaars na deze periode hun handelsactiviteit blijven verderzetten in Winkeldorp Beveren. Dan zal ons project helemaal geslaagd zijn”, besluit Kegels.