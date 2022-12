Patrick Craenhals van Belgian Scrap Terminal krijgt award voor uitzonderlijke carrière

BeverenOp het jaarlijkse eindejaarsfeest van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland is naar goeie traditie een Lifetime Achievement Award uitgereikt. Die ging dit jaar naar Patrick Craenhals van het recyclagebedrijf Belgian Scrap Terminal (BST) in de Waaslandhaven.

De onderscheiding is de bekroning van een volledige carrière van iemand die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het Waasland. “Dit keer was de keuze snel gemaakt”, zegt Philippe Heyvaert, secretaris-generaal van de Kamer Antwerpen-Waasland. “Patrick Craenhals is een bescheiden man, maar wat hij en zijn familie hier de voorbije decennia hebben uitgebouwd is een uitzonderlijk verhaal. Het is weinig bekend, maar honderd jaar geleden was Belgian Scrap Terminal uit Willebroek een van de eerste investeerders op de linkeroever van de Schelde. En vandaag is het bedrijf toonaangevend in recyclage; een van de meest duurzame en toekomstgerichte sectoren.”

Patrick Craenhals kwam in de jaren tachtig aan het hoofd van het familiebedrijf BST en speelde een cruciale rol bij de omvorming van een lokale speler in de Europese staalindustrie tot een wereldwijde speler in de circulaire economie. Dat ging gepaard met zware investeringen in productiemethoden, logistiek en bedrijfsontwikkeling.

Kroon op 100-jarig bestaan

Patrick Craenhals droeg de operationele leiding van het bedrijf een paar jaar geleden over aan zijn dochter Caroline. Hij is bijzonder vereerd met de erkenning: “Wanneer je op mijn respectabele leeftijd kan terugblikken op zo’n mooi én succesvol ondernemersleven, mag je je gezegend voelen. Maar ik ben in de eerste plaats dankbaar dat ik een van de pioniers mocht zijn van ons bedrijf dat in september haar 100-jarig bestaan vierde.”

Vlotter woon-werkverkeer

Het eindejaarsfeest van Voka trok dit jaar 600 ondernemers naar het ’t Bau-huis in Sint-Niklaas. Nooit eerder was er zo’n hoge opkomst. Regiovoorzitter Waasland Filip De Clercq gaf de aanwezige ondernemers zijn bezorgdheden en ambities mee voor 2023. Samen met de lokale besturen wil hij met Voka een coördinerende rol spelen in de realisatie van een vlotter woon-werkverkeer. Hij dringt er ook op aan dat het goederentransport van en naar de lokale bedrijven, op een structurele manier het Waasland moet kunnen kruisen tussen de E17 en de E34, zonder de dorpskernen te belasten.

