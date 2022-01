Parket wil minderjarige daders van moord op David Polfliet als volwassenen berechten voor hof van assisen

Beveren Steeds meer valpartij­en door losliggen­de tegels in Warande: “Naar etalages kijken is hier op eigen risico”

Er is heel wat beroering ontstaan over de slechte staat van het wegdek in de winkelwandelstraat Warande. Aanleiding is een zoveelste val van een bezoeker. Annemie Quintelier belandde vorige week in het ziekenhuis nadat ze over een losliggende steen struikelde. De gemeente Beveren is de situatie ook beu en gaat deze maand opnieuw met de eigenaar rond de tafel zitten.

7 januari