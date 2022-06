Parket onderzoekt overlijden van gedetineerde in gevangenis van Beveren

De gedetineerde is een man van Marokkaanse origine. Voorlopig is er geen enkele reden om te denken aan kwaad opzet, maar de zaak wordt wel behandeld als ‘verdacht overlijden’ tot er meer duidelijkheid is over de precieze doodsoorzaak. Het parket heeft daarom een wetsgeneesheer aangesteld. Die moet achterhalen of het om een natuurlijk overlijden gaat dan wel of er drugs in het spel zijn. Door het incident houdt de gevangenis zondag de deuren gesloten voor bezoek. Ook alle activiteiten werden afgelast.