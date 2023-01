“Pand had ik al vijf jaar maar het was een fortunecookie dat me over de schreef trok”: Joris (37) opent eigen brouwerij met proeflokaal

Beveren/ZwijndrechtJoris Pyl heeft bij de start van het nieuwe jaar zijn droom waargemaakt. Hij opende in de gebouwen van verhuisfirma Vio een eigen brouwerij met proeflokaal. Brouwen deed hij al jaren maar nu geeft Joris zijn vaste job op om zich voluit te storten op dit nieuw avontuur. “Ik heb de voorbije jaren in een mentale dip gezeten en dat maakt het nog extra moeilijk om uit de veiligheid van je cocon te kruipen.”

Brouwerij Domein Reynaert werd al in 2014 opgericht en bracht achtereenvolgens de bieren Nobel, Ysengrin en Bruun op de markt. De personages uit het Reyanertverhaal krijgen binnenkort gezelschap want zaakvoerder Joris Pyl heeft voortaan een eigen brouwerij met proeflokaal. Het pand vond hij eigenlijk vijf jaar geleden al. Het gaat om een voormalige broodjeszaak in de gebouwen van verhuisfirma Vio aan de Krijgsbaan op de grens van Melsele en Zwijndrecht.

Moed bijeengeraapt

“Ik huur de zaak al vijf jaar maar ik vond nooit de moed om eraan te beginnen”, vertelt Joris. “Er lagen verschillende redenen aan de basis. Ik heb de voorbije jaren in een mentale dip gezeten en dat maakt het nog extra moeilijk om uit de veiligheid van je kleine cocon te kruipen. Ik had een vaste baan in een drankenhandel, een familiezaak. Om te brouwen kon ik me af en toe wel eens vrijmaken maar er zat geen regelmaat in. Ik moest ook steeds beroep doen op de infrastructuur van andere brouwers. Nochtans is er altijd veel vraag gebleven naar de bieren van Domein Reynaert.”

Proeflokaal Malpertuus

Het spreekwoordelijke zetje om het gebouw in te richten als brouwerij kwam er voorbije kerst. “Tijdens het feest bij mijn zus kreeg iedereen een fortunecookie. ‘Create your own stage, your audience is waiting’ luidde de boodschap in het koekje. Het is natuurlijk toeval maar het is wel blijven malen in mijn hoofd. Ik besefte plots dat ik niet alles op zijn beloop kon laten. Al vijf jaar gaf ik geld uit aan een gebouw dat ik niet gebruikte. Daarna is het snel gegaan. Ik heb mijn job als drankenhandelaar opgezegd en intussen is het proeflokaal Malpertuus een feit.”

Eigen brouwerij

Volledig scherm Joris bij de brouwketels die in hetzelfde pand zijn ondergebracht © Kristof Pieters

De helft van de ruimte behoudt Joris voor zijn brouwerij. “Die heeft een capaciteit van 500 liter per brouwsel. Dat is meer dan voldoende voor mijn eigen bieren en geeft ook nog capaciteit om bieren op bestelling te maken. Binnenkort breng ik zelf het bier Tybeert uit. Het is de bedoeling dat alle hoofdpersonages uit het Reynaertverhaal een eigen bier krijgen. Die kan men dus niet alleen hier kopen maar ook proeven. Op termijn wil ik bij elk bier een passend gerechtje serveren.”

Belegde broodjes

Om de kosten te dekken, gaat Joris het brouwen ook combineren met de verkoop van belegde broodjes. “Hier was vroeger immers ook al een broodjeszaak en ik zit hier midden in een bedrijvenzone waar veel potentiële klanten zitten. Naast broodjes komt er ook nog een kleine kaart met snacks zoals een spaghetti. Intussen ben ik al aan het broeden op een nieuw bier met een iets lager alcoholpercentage dat geknipt is voor bij de lunch.”

Proeflokaal Malpertuus is gelegen aan de Krijgsbaan 241 in Zwijndrecht en is alle dagen open van 8 tot 16 uur.

Lees ook:

Volledig scherm Malpertuus is ondergebracht in de gebouwen van verhuisbedrijf Vio aan de Krijgsbaan. © Kristof Pieters

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.