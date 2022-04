Overeenkomst afgesloten voor eerste cashkiosk op kerkplein Kieldrecht

Beveren Fiesta Europa strijkt voor tiende keer neer in Beveren: “Blij dat we hier terug staan na twee jaar coronapau­ze”

Op de Grote Markt in Beveren kan men het hele weekend rondkuieren, kopen en proeven op Fiesta Europa, de intussen bekende internationale feestmarkt. Het is een jubileumeditie want het rondreizend evenement is dit jaar voor de tiende keer te gast in Beveren.

9 april