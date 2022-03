Oudste prinsesverkiezing van het land bestaat 60 jaar: “Zelfs in moeilijke coronajaren is het kroontje steeds doorgegeven”

MelseleDe Aardbeifeesten zijn aan hun 60ste jaargang toe en dat zal men in Melsele niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De mondmaskers mogen na twee jaar corona achterwege blijven. Negen finalisten strijden eind mei voor het kroontje van de Aardbeiprinses. In het jubileumboek dat later dit jaar verschijnt, wordt voor de winnares alvast een plaatsje vrijgehouden.

De prinsesverkiezing van de Aardbeifeesten is de oudste van het land. Al zestig jaar lang wordt er ononderbroken een ambassadrice gekozen voor de Melseelse aardbeien. “Het is niet vanzelfsprekend dat we dit vandaag kunnen vieren”, zegt voorzitter Herman Janssens. “De voorbije twee jaar kwam er heel wat creativiteit aan te pas om het kroontje te kunnen doorgeven.” In 2020 werd de prinses zelfs virtueel verkozen en vorig jaar kon er pas in september een verkiezing georganiseerd worden.

Jubileumboek

Het Aardbeicomité houdt voor de 60ste Aardbeiprinses alvast een plaatsje vrij in het jubileumboek dat later dit jaar van de persen rolt. “Het idee werd ons al eens ingefluisterd door de burgemeester bij ons vijftigjarig bestaan toen koning Albert en koning Paola op bezoek kwamen”, weet Herman. “En bij de 55ste verjaardag maakte koning Filip er ook allusie op. En nu is het dus eindelijk zover.”

Volledig scherm De uittredende Aardbeiprinses Amber Van Moer en haar eredames Margot De Bruyne en Silke Staes. © Kristof Pieters

Secretaris Ann Cools schaarde een uitgebreid redactieteam rond zich om in de archieven te duiken. “Het boek zal rijkelijk voorzien zijn van foto’s”, kan ze al verklappen. “Op de allerlaatste pagina is nog één blanco vak te vullen voor de prinses die dit jaar het kroontje mag overnemen.” Daar wordt donderdag 26 mei voor gestreden door Marcia Van Aertselaere (17) uit Zwijndrecht, Iris De Prekel (19) uit Beveren, Charlotte Janssens (18) uit Melsele, Kimberley De Bock (24) uit Kallo, Kyani Verlee (20) uit Verrebroek, Ilka Van Landeghem (18) uit Bazel, Shauni Velter (28) uit Sint-Gillis-Waas, Eliana Maton (18) uit Beveren en Nikita Schols (16) uit Zwijndrecht.

Eerst mag de uittredende prinses Amber Van Moer en haar eredames Margot De Bruyne en Silke Staes wel nog in april op bezoek bij koning Filip. Het is traditie dat de vorst om de vijf jaar de prinses persoonlijk ontvangt om de Melseelse primeuraardbeien in ontvangst te nemen.

Tirolerfeestje

Net als vorig jaar zal er geen tent worden geplaatst op het Kerkplein maar er komt wel een overkapping. De feesten starten op woensdag 25 mei en worden afgesloten op zondag 29 mei. De succesingrediënten van vorige edities werden behouden. Zo is er opnieuw de quiz voor de titel van ‘Slimste Straat van Melsele’, een retro-vintagemarkt, de Aardbeirun en de Aardbeienrit. Optredens zijn er onder meer van Swoop, Christoff en Luc Steeno maar we kunnen al verklappen dat het grootste feestje gebouwd zal worden door het Tirolerorkest Hummel Bummel op de slotdag. “Bij het speurwerk in onze archieven kwamen we dit naam meermaals tegen”, vertelt Ann Cools. “Twintig jaar lang speelde een gelijknamig orkest achtergrondmuziek op de Aardbeifeesten. Uiteraard is de bezetting nu anders maar we vonden dat ze op onze zestigste verjaardag niet mochten ontbreken. En wie met een Tiloreraccessoire aan de ingang verschijnt, krijgt een gratis drankbonnetje!”

Men kan voorintekenen op het jubileumboek via aardbeicomitemelsele@gmail.com. De voorintekenprijs bedraagt 25 euro, nadien kost het boek 30 euro.

Volledig scherm De Hertenlaan werd tijdens de voorstelling van het programma gehuldigd als Slimste Straat van Melsele en dat voor het tweede jaar op rij. De bollebozen kunnen voor een stunt zorgen door als eerste straat de titel drie keer op rij in de wacht te slepen. © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters