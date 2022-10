Ouderraad brengt kleuters belang bij van fluo in het verkeer

De sleutelhangers werden verdeeld in de wijkschool Gaverland waar een 60-tal kleuters zitten en in de hoofdschool in de Sint-Elisabethstraat die bijna 160 kleuters telt. De directie schaarde zich meteen achter de actie van de ouderraad. “We besteden in de klassen ook al aandacht aan het verkeer en dat is ook nodig want aan beide scholen is het aanzienlijk drukker geworden door de vele werken die overal bezig zijn. Recent werd nog een knip weggehaald in de Gaverlandstraat en dat effect zien we meteen in de omgeving van de schoolpoort.”