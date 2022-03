Oud-Doelenaar Denis Malcorps (33): “Ik sluit niet uit dat ik ooit terugkeer”

Denis was bij de allerlaatste reeks inwoners die het dorp verliet. “Het ging om mijn ouderlijk huis in de Camermanstraat. Ik wou het zeker niet verlaten maar de stress door het aanhoudende vandalisme en de overlast werd te groot. Vier jaar geleden ben ik verhuisd naar Ouden Doel, een gehucht enkele kilometers verder. Ik woon er graag maar het is niet hetzelfde als Doel natuurlijk.”

Het nieuwe toekomstverbond stemt de oud-Doelenaar hoopvol. “Ik geloof in hetgeen nu op tafel ligt maar er is nog veel werk aan de winkel. Het is nu vooral belangrijk dat al die tekst ook in praktijk wordt omgezet. Na al die jaren van verloedering is het vertrouwen niet meer zo groot. Daarom dat ik voorzichtig positief ben. Maar ik sluit zeker niet uit dat ik ooit naar Doel terugkeer. De band met deze streek is nog erg hecht. Net daarom dat ik slechts enkele kilometers verder ben gaan wonen.”