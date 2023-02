Ostdonk Tripel wint voor tweede keer gouden medaille op Belgian Beer Awards

Sint-Niklaas/Beveren Geflitst met 181 kilometer per uur waar maar 70 toegelaten is: “Nummer­plaat van motor meteen ingeleverd”

Een motorrijder uit Beveren die geflitst werd op de Heidebaan in Sint-Niklaas met een snelheid van 181 kilometer per uur waar maar 70 toegelaten was, heeft meteen daarna zijn nummerplaat ingeleverd. “Voortaan rij ik alleen nog met mijn motor op het circuit”, klonk het in de politierechtbank.

6 februari