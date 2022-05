Organisatoren van Puitenslagersfeesten slaan handen in elkaar met chiromeisjes: “Nu nog volwaardige editie maar dringend nieuw bloed nodig”

BeverenEén van de grootste culturele volksfeesten in de regio moet naar adem happen na twee coronajaren. Het bestuur van de Puitenslagersfeesten zag zichzelf gehalveerd en trekt aan de alarmbel. “Dit jaar is er nog een volwaardige editie doordat we onszelf dubbel hebben geplooid maar zonder nieuw bloed is er geen nieuwe folklorestoet meer mogelijk.”

Al 43 jaar vormt de Onze-Lieve-Vrouwparochie in Beveren het decor van de puitenslagersfeesten. Het evenement trekt elk jaar duizenden bezoekers maar de heropstart na de coronaperiode verliep voor het organiserend feestcomité erg moeilijk. “We zijn nog maar met drie bestuursleden over”, schetsen penningmeester Johnny Van Bogaert en ondervoorzitter Kristof De Munck de problematiek. “Dit is een historisch laag aantal. Als één van de drie wegvalt, is het over en uit.”

Podium verhuist

Dat er nu nog wel een volwaardige editie kan geprogrammeerd worden, is dankzij het harde werk van de drie resterende bestuursleden. “Het was nochtans een moeilijke voorbereiding. We wisten bij de start niet hoe de coronabarometer op dit moment zou zijn. Daarom hebben we ons podium voor de concerten verplaatst van de site voor de kerk naar het afgesloten chiroterrein. Om controle mogelijk te maken, was vooraf beslist een inkomprijs van 5 euro te vragen. Dat is éénmalig en als compensatie geven we ook telkens twee drankbonnetjes.”

Het verplaatsen van het podium zorgde wel voor een vernieuwde samenwerking met chiro Sint-Lutgard. Die kampt namelijk met dezelfde problemen en moest noodgedwongen de openluchtfuif schrappen door een gebrek aan medewerkers. “Door de handen in elkaar te slaan, is de openluchtfuif terug op de affiche gezet.”

Fiesta Perez

Met de fuif Froggy Beats wordt op vrijdag 6 mei meteen ook de aftrap gegeven. Zaterdag 7 mei is er vanaf 16 uur de verlichte feestmarkt met marktkramers en standen van Beverse verenigingen. ’s Avonds is er ’t Congoken By Night met optredens van plaatselijke vedette Nathan De Clerck, Michael Lanzo (Belgium’s Got Talent) en Fiesta Perez oftewel Belle Perez in feest-uitvoering met een extra lading Spaanse peper. Zondag 8 mei is er tussen 10 en 18 uur een rommel-, antiek- en vlooienmarkt. De ambachtenmarkt is ook opnieuw van de partij. Nieuw is dat een aantal onder hen aan de slag gaat met kinderen. Die kunnen daarna ook nog hun hartje ophalen in KidsCity, de reusachtige openluchtspeeltuin van de Puitenslagersfeesten. Tradities worden in ere gehouden en dus is er om 16 uur de Puitenworp waar kinderen naar snoep en een gouden juweeltje kunnen graaien. Als afsluiter is er om 16.30 uur nog een concert van Sergio.

Puitenslagers gezocht

Het feestcomité blikt intussen al vooruit naar 2024 want dan zullen de Puitenslagersfeesten hun 45-jarig bestaan vieren en staat er terug een folklorestoet op het programma. “Maar dat kan enkel doorgaan als we ons bestuur kunnen uitbreiden met nieuwe Puitenslagers”, klinkt het. Daarnaast is men ook nog op zoek naar losse medewerkers. Die kunnen rekening op een vrijwilligersvergoeding van 34 euro per dag. Voor meer info: www.puitenslagers.be