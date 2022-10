Organisatoren van Doel Festival maken ondanks magere opkomst en tegenwind positieve balans op: “Hopelijk tweede editie maar dan in het voorjaar”

DoelDe kans is groot dat er een tweede editie komt van het Doel Festival dat dit jaar voor het eerst plaatsvond. De bezoekerscijfers vielen wat tegen door het slechte weer maar wie er bij was, geeft wel positieve feedback. De gemeente is ook tevreden over het verloop. Enkel het actiecomité Doel 2020 blijft kritisch en voelt zich gesterkt door de gouverneur die de gemeente op de vingers tikt over de aanpak van de vergunning.

Achter de organisatie van Doel Festival zat het team van de bekende festivals Paradise City en Klub Dramatik. Zij kwamen in een gemeenteraadscommissie zelf toelichting geven bij de evaluatie van de eerste editie. De aanloop was bijzonder woelig en dat is nog zacht uitgedrukt. Doel 2020 spande met enkele bewoners twee rechtszaken aan waarvan de laatste uitspraak pas vier dagen voor de start was.

Slecht weer

“In die omstandigheden was het natuurlijk niet erg comfortabel werken”, geeft medeorganisator Gilles De Decker toe. “De commotie heeft wellicht ook een effect gehad op de ticketverkoop. We begrijpen dat er bezorgdheid was en hebben er alles aan gedaan om tegemoet te komen aan elke bekommernis. Op vlak van mobiliteit was de inzet van shuttlebussen erg geslaagd want de helft van de bezoekers heeft er gebruik van gemaakt.” Op zaterdag waren er 2.947 bezoekers, op zondag 1.813. “Het verkocht aantal tickets lag iets hoger maar een aantal mensen kwam niet opdagen omwille van het slechte weer.”

Volledig scherm Medeorganisator Gilles De Decker kwam in een gemeenteraadscommissie toelichting geven bij de gemaakte evaluatie. © Kristof Pieters

Zonder incidenten

Het festival zelf verliep alleszins rimpelloos. “Er was dan ook een grote aanwezigheid van stewards, misschien zelfs iets te veel, om alles in goede banen te leiden. We hebben een bevraging gedaan. 400 mensen hebben feedback gegeven. Een ruime meerderheid gaf het festival een score tussen 9 en 10 en dat is een erg hoog cijfer gezien de slechte weersomstandigheden.”

Positieve reacties van bewoners

De organisatie heeft er ook alles gedaan om het dorp kraaknet achter te laten. “Omdat voertuigen soms moddersporen hadden getrokken, hebben we achteraf alles opnieuw ingezaaid. Samen met al het snoeiwerk kunnen we zelfs stellen dat het dorp er na afloop beter bijlag. Dat horen we ook van bewoners. 14 van de 20 hebben uitdrukkelijk bevestigd dat het festival goed georganiseerd was. Voor hen kan het in dezelfde grootorde zeker opnieuw plaatsvinden. Enkele boden zelfs aan om volgende keer een bijdrage te leveren. We hebben ook moeite gedaan om met lokale partners samen te werken. Doel 5 verzorgde de catering van de crew en brasserie De Molen ontving de artiesten. Tot slot hebben we ook onze belofte gehouden om het Doelfonds te spekken. Vooraf hadden we 2% van de ticketverkoop beloofd. Ondanks de magere opkomst gaat het toch om 4.000 euro. De bewoners zullen zelf mogen kiezen waaraan ze dit bedrag willen besteden.”

Volledig scherm © Yannick De Spiegeleir

Verhuis naar voorjaar

Jan Creve van Doel 2020 is niet onder de indruk van wat hij zelf een ‘promopraatje’ noemt. “Akkoord dat de organisatie goed is verlopen maar dit is en blijft een commercieel project dat geen meerwaarde betekent voor Doel”, vindt hij. Schepen van feestelijkheden Laura Staut (cd&v) ziet het anders. “Er is nog geen beslissing genomen maar ik zie geen belemmering voor een tweede editie.” Een datum hiervoor is wel al geprikt: 29 en 30 april 2023. In plaats van op het einde van de festivalzomer wil de organisatie nu de aftrap geven van het seizoen. Een camping staat hoog op het verlanglijstje maar zal ook volgend jaar niet worden toegestaan.

Op de vingers getikt

Jan Creve haalde wel zijn slag thuis bij provinciegouverneur Carina Van Cauter na het indienen van een klacht over de procedure. Volgens haar getuigt het niet van behoorlijk bestuur om 15 dagen nadat de aanvraag voor het festival was ingediend, in de gemeenteraad aan een raadslid te antwoorden dat de aanvraag nog niet binnen was. Ze valt ook over de vergunning want die werd toegekend door de burgemeester terwijl dit een collegebeslissing had moeten zijn. Bovendien staat in dit besluit dat er geen fundamentele bezwaren waren terwijl er toch flink wat tegenwind was. De gouverneur wil zich niet uitspreken of het festival wel of niet had mogen plaatsvinden maar noemt de werkwijze toch ‘merkwaardig’.

Volledig scherm © Yannick De Spiegeleir

