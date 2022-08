Organisatoren Fokveedag slaan handen in elkaar met Buurderij: “Piek tijdens corona maar nu keldert verkoop van hoeveproducten”

BeverenHet zijn geen makkelijke tijden voor de landbouw. De sector ziet haar toekomst bedreigd door de stikstofplannen van de overheid maar door de economische crisis keldert ook de verkoop van hoeveproducten. De organisatoren van de jaarlijkse Fokveedag, hét evenement van de landbouwers in het Waasland, slaan voor deze editie de handen in elkaar met de Buurderij om landbouw- en streekproducten te promoten.

Tijdens de coronapandemie hebben veel mensen de korte keten ontdekt. Maar vandaag stellen zowel landbouwers als Buurderij vast dat de verkoop van hoeveproducten keldert. Mensen laten zich blijkbaar verleiden door de lage prijzen in de supermarkten. “Waardoor boeren met verlies moeten produceren”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Vorige week was er grote verontwaardiging omdat landbouwers hun velden bloemkolen onderploegden in plaats van te oogsten. Maar het is even ethisch onverantwoord om boeren een habbekrats te betalen voor al het werk dat ze doen. De landbouw verkeert vandaag in grote crisis. En dit terwijl de actualiteit - met geblokkeerde graanoogsten in Oekraïne - aantoont hoe belangrijk het wel niet is om zelfvoorzienend te zijn op vlak van voedsel.”

Kennismaking met landbouwstiel

Ook Geert Verhelst, voorzitter van het Fokveedagcomité, ziet de toekomst somber in. “We gaan uiteraard ook niet de problemen ontkennen op vlak van stikstof en klimaat maar de landbouw moet proportioneel wel altijd meer boeten. Het is daarom belangrijk dat mensen kunnen kennismaken met onze stiel. De Fokveedag is hét uithangbord. Dit jaar zal men een 100-tal melkkoeien, een 70-tal witblauwkoeien en een 50-tal trekpaardveulens kunnen bewonderen. Iedereen kan van dichtbij zien hoe goed de dieren verzorgd worden.”

Samenwerking Buurderij

Dit jaar is er voor het eerst ook een samenwerking met de Buurderij, een netwerk dat producten van lokale boeren verdeelt. “Het is jammer dat we nu zo’n terugval zien want tijdens corona vonden veel mensen de weg naar de korte keten”, zegt coördinator Marijke Lambrechts. “Mensen kijken nu meer naar hun portemonnee door de crisis.” Om de landbouw- en streekproducten te promoten worden tijdens de Fokveedag twee soorten pakketten aan de man gebracht. “Omdat het ’s anderdaags moederdag is, is er verwenpakket met onder meer beautyproducten op basis van rozenbottelolie, een flesje Zeeuwse cider en een veldboeketje. Daarnaast zijn er ook kennismakingspakketten met een greep uit ons aanbod zoals sap, yoghurt, droge worst, verse groenten en mosterd.”

Vliegend tapijt

Er is natuurlijk de dag zelf ook heel wat te bleven. Van 10 tot 17 uur worden alle dieren geshowd tijdens de prijskamp. Voor de kleinsten zijn er ritjes op een paard, een knuffelkoe en voor het eerst een ‘vliegen tapijt’. Dit is een tapijt dat wordt voortgetrokken door een trekpaard en waar kinderen kunnen opzitten. “Het toont de kracht van deze prachtige dieren”, zegt fokker Didier van Hoorebeke.

’s Middags kan men aanschuiven voor stoofvlees met friet ten voordele van de vzw Vriendinnen van Zambia. “We steunen hiermee Zambiaanse landbouwers”, licht Hilde Verhelst toe. “Het gaat vooral om kippenbedrijven. We ondersteunen de boeren om iets op te bouwen. En het geld is nodig want net als hier zijn ook in Zambia de prijzen fors gestegen.”

Verhuis

De Fokveedag op zondag 14 augustus is volledig gratis en toegankelijk van 9 tot 18 uur op het Gravenplein in Beveren. Het is meteen de laatste editie op het grasplein naast jeugdcentrum Togenblik want volgend jaar start de bouw van het nieuwe kinderdagverblijf Windekind. Een nieuwe locatie ligt nog niet helemaal vast maar wellicht verhuist de Fokveedag naar de omgeving van de Zwarte Dreef.

