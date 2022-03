Opvang vinden wordt kinderspel met ‘Opvang.Vlaanderen’: “Aanbod beter afstemmen op de noden”

Opvang vinden was tot nog toe geen evidente klus want er zijn weinig vrije en betaalbare plaatsen en vele ouders weten niet goed waar hun zoektocht te beginnen. De gemeente Beveren kwam de ouders tegemoet met een bundeling van het aanbod in Beveren, zowel online als met een brochure. Maar tot nu toe was er geen mogelijkheid om online een opvangplek aan te vragen via één centraal platform. “Daar biedt het online platform ‘Opvang. Vlaanderen’ nu een antwoord op”, zegt schepen voor Kinderopvang Laura Staut. “Deze website geeft een overzicht van alle opvanginitiatieven voor kinderen van 0 tot 3 jaar in Vlaanderen. Bovendien kan je kan er meteen een aanvraag indienen bij de opvang van je keuze.”

Het Lokaal Loket Kinderopvang van de gemeente helpt toekomstige ouders, die online moeilijker hun weg vinden, in de zoektocht naar opvang. Men kan in het gemeentehuis in Beveren op afspraak terecht bij de medewerkers van dienst Kinderopvang. Intussen kregen ook alle kinderopvanginitiatieven in de gemeente een opleiding en een startpakket om aan de slag te gaan met het platform. Want alle opvangaanvragen worden verzameld via dit digitaal platform. “Dat biedt ook voor ons voordelen”, vervolgt de schepen. “Met dit systeem krijgen we een goed beeld van het kinderopvanglandschap in Beveren: hoeveel vragen naar opvang zijn er? Welke kunnen beantwoord worden en welke niet? Zo kan het beleid rond kinderopvang beter afgestemd worden op de noden.”