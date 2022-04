Oppositie in gemeenteraad vraagt referendum of online bevraging rond fusieplannen

Er duiken steeds meer kritische bedenkingen op bij de fusieplannen tussen Beveren en Kruibeke. Volgens gemeenteraadslid Jan Creve (Beveren 2020) is de aangekondigde fusie een bijzonder verregaande beleidskeuze die echter op geen enkele manier voorafgaand werd aangekondigd of afgetoetst. “Er is ook niets over te vinden in de verkiezingsprogramma’s van de partijen in de meerderheid, noch in het meerjarenplan van de gemeente. Een debat over de wenselijkheid is er evenmin geweest”, zegt Creve.