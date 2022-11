Opleiden is het nieuwe rekruteren in de Waaslandhaven: “Geen tijd verspillen aan zoeken van witte raaf”

Beveren“Vandaag wordt nog te vaak gezocht naar de witte raaf bij het invullen van vacatures, en die is er niet. Werkgevers kijken beter naar hoe ze het aanwezige potentieel kunnen aanboren.” Die boodschap bracht Freddy Van Malderen, provinciaal directeur VDAB Oost-Vlaanderen, aan bedrijven in de Waaslandhaven om de vele openstaande vacatures ingevuld te krijgen.

Twee keer per jaar komen de bedrijfsleiders uit de Waaslandhaven samen om informatie uit te wisselen over actuele thema’s. Dit keer organiseerden VDAB Oost-Vlaanderen en Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) een panelgesprek rond de arbeidsmarkt. Verschillende openstaande vacatures raken vandaag moeilijk ingevuld, of er komen nauwelijks kandidaten opdagen.

Personeel laten doorgroeien

VDAB past zijn dienstverlening richting havenbedrijven daarom enigszins aan. “Werkgevers kijken beter naar hoe ze het aanwezige potentieel kunnen aanboren”, zegt directeur Freddy Van Malderen. “Kan een medewerker met een opleiding snel doorgroeien binnen het bedrijf? Dan moeten ze daarop inzetten, en voor aanwervingen eerder kijken naar instapjobs waar minder selectiecriteria van toepassing zijn. We merken immers dat vacatures op instapniveau soms gemakkelijker in te vullen zijn.”

Samenwerking met scholen

Bij Bilfinger in Zwijndrecht zetten ze in op verschillende kanalen om de vacatures in te vullen. “Dat zijn er jaarlijks zo’n 120-tal”, zegt HR-manager Jens De Wael. “Het gaat zowel om technische profielen als kantoorjobs en om laaggeschoolde als hooggeschoolde kandidaten. We werken samen met een 15-tal technische scholen en bieden jaarlijks een 50 à 60 stageplaatsen aan. Daarnaast is Bilfinger pionier in duaal leren: door jongeren een jaar lang op te leiden creëer je immers een band en is de stap naar een job bij ons kleiner. Verder werken we samen met VDAB en zijn er partnerschappen zoals Pipefit Academy voor de opleiding van werkzoekenden.”

Geen files maar ook geen bussen

Bedrijven in de Waaslandhaven beschikken wel over een aantal sterke troeven om kandidaten te lokken. “De aantrekkelijke lonen is hier één van”, zegt Peter Van de Putte, directeur MLSO. “Een andere troef is dat veel medewerkers lokaal gerekruteerd worden. En dat creëert meteen een ons-kent-ons gevoel en draagt bij aan een goede sfeer op en naast de werkvloer. Daarnaast wordt een shiftarbeider bijvoorbeeld veel minder geconfronteerd met de dagelijkse files. Het kan echter altijd beter. Zo is de beschikbaarheid van openbaar vervoer niet optimaal. Met onze Pendelbus proberen we op die nood in te spelen en vervoeren we dagelijks toch gemiddeld 300 werknemers naar de Waaslandhaven.”

