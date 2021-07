Opgehangen met de leiband van haar favoriete hond: het (bijna) perfecte moordcomplot op Brenda Rollier (25)

Vrasene Gestolen motorboot teruggevon­den in Sas van Gent

24 juni De motorboot die vorige week gestolen werd in Vrasene is dankzij enkele alerte burgers teruggevonden in Sas van Gent. “Hij is nog niet vrijgegeven. Het is dus nog afwachten wat er precies uit verdwenen is en of er schade werd toegebracht”, zegt eigenaar Benny Firlefijn.