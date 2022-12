“Op je knieën blijven zitten, of we knallen je kop eraf”: Moordenaars David Polfliet ontvoerden nog ánder slachtoffer urenlang in natuurgebied

Beveren Toon Pfaff, gewezen speler van Beveren en broer van Jean-Ma­rie, overleden op 70-jarige leeftijd: “Supersub die cruciale doelpunten scoorde”

In Beveren is dinsdag Toon Pfaff op 70-jarige leeftijd overleden. Hij maakte in de jaren zeventig deel uit van het eerste elftal van KSK Beveren waarvoor hij maar liefst 123 officiële wedstrijden speelde.

30 november