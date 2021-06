Ook PFOS aangetroffen in bodemstalen in Beveren: “Verder onderzoek nodig om te bepalen of extra stappen nodig zijn”

BeverenDe PFOS-vervuiling in de omgeving van 3M strekt zich uit tot op het grondgebied van Beveren. Dat blijkt uit bodemstalen die de gemeente liet nemen. “De gemeten concentraties zijn lager dan in Zwijndrecht maar overschrijden wel nog de normen voor agrarisch en natuurgebied”, bevestigt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de toekomst.

De PFOS-verontreiniging rond de site van 3M in Zwijndrecht deed ook alarmbellen afgaan in Beveren. Daarom gaf het college opdracht om een aantal bodem- en grondwaterstalen te nemen en te analyseren. De resultaten van de bodemstalen zijn nu bekend. Op die van het grondwater is het wachten tot het einde van deze maand. “Zoals kon verwacht worden, hebben ook wij in de bodem overal PFOS teruggevonden”, zegt Van de Vijver. “We wisten op voorhand dat de verontreiniging niet plots zou stoppen aan de gemeentegrens. Uiteraard kunnen we niet van goed nieuws spreken, maar de resultaten tonen gelukkig aan dat de vervuiling in Beveren minder groot is dan in het naburige Zwijndrecht. De gemeten concentraties liggen toch vele malen lager, wat ergens ook wel logisch is aangezien we toch verder van de bron gelegen zijn.”

Gevolgen nog onduidelijk

De resultaten van de drie bodemstalen overschrijden nergens de bodemsaneringsnormen voor woongebieden. Dat is helaas wel het geval voor de normen opgelegd in agrarisch en natuurgebied. Die normen zijn bijna 5 maal strenger en worden in alle stalen overschreden. Wat dat concreet zal betekenen voor de landbouw in dit gebied, is voorlopig nog niet duidelijk. Zullen er bepaalde gewassen wel en niet kunnen? “We gaan de resultaten moeten bespreken met de Vlaamse opdrachthouder”, zegt de burgemeester. “Vandaag hebben we nog contact gehad. Het is aan experten om te bepalen hoe dit nu verder moet aangepakt worden.”

Resultaten sterk uiteenlopend

Er werden stalen genomen in de Kloetstraat, aan het Chiro-lokaal in Kallo, in de Kalishoekstraat en langs de N70 ter hoogte van de tramterminus. Van drie van de vier bodemstalen zijn de resultaten nu bekend. De hoogst gemeten concentratie werd gemeten aan de park & ride op de grens van Melsele. Vreemd is wel dat de hoeveel PFOS er bijna vier keer zo hoog is dan op het meetpunt van de Kloetstraat terwijl het in vogelvlucht verder van 3M ligt. Een verklaring hiervoor is er niet meteen. Het blijft ook nog heel even wachten op de resultaten van het staal in de Kalishoekstraat waar de bioboerderij Puur Natuur actief is. Op de resultaten van de grondwaterstalen is het zelfs nog wachten tot het einde van de maand.

Verder onderzoek nodig

Volgens de burgemeester zal het onderzoek nog verder verfijnd moeten worden. “De eerste resultaten zijn gelijkaardig met bodemstalen die in opdracht van 3M zijn genomen. We moeten nu misschien eens stalen laten nemen in ‘onverdacht’ gebied om te zien of we ook daar PFOS aantreffen. Er is echter geen reden tot paniek. Er staat sowieso ook nog extra onderzoek in onze gemeente op de planning van de Vlaamse opdrachthouder. Zo zullen er bloedafnames gebeuren bij mensen in een straal van 3 km omheen 3M. Dit betekent uiteraard niet dat wij deze zaak zullen laten rusten. We blijven in nauw overleg met Karl Vrancken, de Vlaamse opdrachthouder, voor de aanpak van deze verontreiniging en om de gezondheid van onze inwoners te beschermen. We zullen onze resultaten met hem bespreken en indien nodig zullen er nog extra stappen ondernomen worden.”