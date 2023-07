ONWEERSTAANBARE DRANG. Een driehoeksrelatie met twee vrouwen kostte Brenda (25) het leven. En een tienerzoon bijna zijn toekomst

“Mama heeft hulp nodig. Breng een vriendje mee, dan krijgen jullie elk 50 euro.” Toen één jaar na de dood van Brenda Rollier (25) uit Melsele bleek dat de vrouw geen zelfmoord gepleegd had, moest de jury zich buigen over de driehoeksrelatie die haar fataal werd. Maar ook over het lot van een 17-jarige, gebald in één vraag: kan een tiener ‘neen’ zeggen tegen zijn moeder? Een scenario waar Hollywood voor betaald had.