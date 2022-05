Ontdek een mooi staaltje cake design bij Sweeties by Ju

Op amper drie jaar tijd bouwde ze haar cliënteel op met mensen uit Waasland en ver daarbuiten. De leuze van Jurema Evangelista is “They taste as good as they look”. Het zijn dan ook oogstrelingen die naast de ogen ook de tong strelen. Ze staat in het Waasland vooral bekend voor haar huwelijkstaarten. Ondanks dat ze nog geen eigen winkel heeft, werkt ze wel aan haar ambachtelijke creaties in een eigen atelier in Haasdonk (Beveren). Meer informatie vind je hier.