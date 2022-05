Ontdek de verhalen over wonen en werken in Doel tijdens de jaren vijftig: “Overal hetzelfde behang omdat er maar één drogisterij was”

In 2019 ging gemeente Beveren i.s.m. Universiteit Antwerpen in zee met Google Arts & Culture om archiefmateriaal van Doel op digitale wijze nieuw leven in te blazen. Via deze unieke samenwerking kreeg heel de wereld toegang tot honderden jaren geschiedenis in verhaal en beeld.

Na de meeslepende verhalen over de begindagen van het dorp Doel heeft de gemeente drie nieuwe digitale verhalen klaar. Aan de hand van foto’s en interviews wordt de lezer meegenomen naar het dorp Doel in de jaren ’50 en kom je meer te weten over thema’s als ‘politiek en religie’, ‘handel en wandel’ en het ‘verenigingsleven’. De verhalen bieden een kijk op een sterke gemeenschap, vertelt door oud-bewoners. Zo hadden ze bij verkiezingen in Doel een heel eigen manier om de verkiezingsresultaten aan te kondigen: door per zetel voor de CVP een leeg bierflesje te plaatsen op de vensterbank. Je komt ook te weten waarom vele woningen in Doel hetzelfde behangpapier hadden.