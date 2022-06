‘Ongewenste verjaardagswensen’ voor Christian (75) na misplaatste grap: “Zelfs handgeschreven felicitaties van Herman De Croo”

KalloDe brievenbus van Christian Weemaes uit Kallo puilde de voorbije week uit door de vele verjaardagskaartjes. Tot zijn eigen verbazing kreeg hij voor zijn 75ste felicitaties uit het hele land. “Het resultaat van een ietwat misplaatste grap van een vriend”, ontdekte hij intussen zelf. Die had via onze krant een emotionele oproep gelanceerd.

Christian zit er zelf behoorlijk mee verveeld dat zoveel mensen zich de moeite hebben getroost om een kaartje te sturen. “Het is natuurlijk ook geen drama, maar ik zit er wel mee in mijn maag dat zoveel mensen onder valse voorwendsels in hun pen gekropen zijn. Het verbaast me ook wel dat een kleine oproep in de krant zoveel respons krijgt. Al die mensen hebben zich toch heel wat moeite getroost om een wenskaart met een handgeschreven felicitatie in een enveloppe te steken, te frankeren en te versturen via de post.”

Grote brievenbus

Een vriend bleek achter de stunt te zitten. “We zijn met een groep op vakantie geweest naar Schotland en hij maakte deel uit van het gezelschap”, legt Christian uit. “Hij vroeg nogal cryptisch of ik een grote brievenbus had, maar ik besteedde er verder geen aandacht aan. Mijn 75ste verjaardag heb ik trouwens met mijn echtgenote op vakantie gevierd. Een dag later zijn we thuisgekomen en bleek de brievenbus uit te puilen met verjaardagskaartjes.”

Niet gewenst

Aanleiding bleek een kleine oproep via ‘Dialoog’ in onze krant. “Die vriend had daarin laten plaatsen dat ik mijn 75ste verjaardag ging vieren en op een kruispunt in mijn leven stond. Ik zou twijfelen tussen mijn woning in Kallo, een appartement op Linkeroever of toch maar rechtstreeks naar het rusthuis. Dat laatste is natuurlijk onzin, want ik ben nog in perfecte gezondheid en geniet samen met mijn vrouw van onze oude dag. Maar veel mensen dachten blijkbaar dat ik een eenzame man ben en pennenvrienden zocht. Voor alle duidelijkheid: ik apprecieer alle brieven, maar ik ga ze dus niet beantwoorden en voor mijn volgende verjaardag is dit niet voor herhaling vatbaar. Het is jammer dat al deze brave zielen zo misleid zijn geweest.”

Volledig scherm De verjaardagskaart van Herman (en Alexander) De Croo. © Kristof Pieters

Eén brief houdt hij wel bij en die is ondertekend door niemand minder dan oud-minister Herman De Croo. “Blijkbaar moet hij ook die oproep gelezen hebben”, lacht Christian. “Het is alleszins handgeschreven en persoonlijk aan mij gericht. Hij feliciteert me met mijn 75ste verjaardag en ondertekent niet alleen met zijn naam maar ook met die van zoon en premier Alexander.”

De vriend kreeg intussen een stevige bolwassing. “Onze vriendschap zal er niet onder lijden, maar ik heb hem wel duidelijk gemaakt dat hij dit soort grappen beter achterwege laat.”

