Ongeval op de E34 richting kust in Vrasene

Zwijndrecht Twee verdachten gevat na mislukte inbraakpo­ging in Zwijn­drecht

De politie van de zone Antwerpen heeft twee verdachten opgepakt die vorige week in de Melselestraat in Zwijndrecht probeerden in te breken in een woning. Het duo is intussen voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter.

7 april