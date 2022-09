Onderzoek naar ijspiste in kunststof: “Winters zijn te warm en de koeling is enorm energieverslindend”

BeverenHet college gaat de haalbaarheid onderzoeken van een schaatspiste in kunststof voor de komende eindejaarsperiode. De reden? “De voorbije winters waren telkens erg zacht en het wordt steeds moeilijker om de piste bevroren te krijgen. Bovendien is het bijna onverantwoord om zoveel energie te verbruiken als de prijzen de pan uitswingen”, zegt schepen van feestelijkheden Laura Staut (CD&V).

Een delegatie van de gemeente trekt binnenkort naar Brugge om de ijspiste in kunststof al eens uit te proberen en van dichtbij te bekijken. Een kunststof schaatsbaan wordt gemaakt van verschillende plastic componenten. De beste kunststof schaatsbanen zijn degene die geen bijkomende glijvloeistof nodig hebben en die naadloos kunnen worden gelegd. Deze evenaren bijna het echte ijs.

Warme winters

“Het zal natuurlijk niet volledig dezelfde ervaring zijn maar we willen toch eens onderzoeken hoe groot of klein de verschillen vandaag de dag zijn”, zegt schepen Laura Staut. “We kunnen er niet omheen dat de kwaliteit van het ijs op onze schaatspiste de voorbije jaren ook niet optimaal was. Door het warme weer moesten de koelmachines in overdrive gaan om het water bevroren te krijgen. We hebben zelfs enkele dagen moeten sluiten omdat de kwaliteit onvoldoende was.”

Geen kwaliteitsverlies

Het grote voordeel van een kunststofpiste is dat de kwaliteit hier constant dezelfde is. De piste heeft geen last van intensief gebruik waardoor er sneeuwvorming ontstaat. “Waardoor we ook minder vrijwilligers moeten inzetten om de ijslaag in conditie te houden”, vervolgt de schepen. Wie valt - en dat gebeurt natuurlijk wel eens als men de schaatsen aanbindt - houdt er bij een kunststofpiste geen nat pak aan over.

Energieverslindend

Een ander belangrijke reden is natuurlijk de energiefactuur. De koelmachines voor een ijspiste zijn enorm grote energieslokops. “Met de huidige prijzen is het eigenlijk bijna onverantwoord”, beseft ook de schepen. “Maar we willen wel dat er een goed alternatief is. De schaatsbaan in de eindejaarsperiode is een traditie waarmee we niet willen breken. Vooral jongeren kijken er telkens naar uit en er worden ook veel sportkampen georganiseerd. Dat stukje beleving op het einde van het jaar moet dus wel behouden blijven.”

