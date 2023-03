Onderzoek in haven toont aan dat kleine groep voertuigen verantwoordelijk is voor groot deel van uitstoot

In het voorjaar van 2021 liep in het havengebied een proefproject waarbij de uitstoot werd gemeten van voorbijrijdende voertuigen. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) wil het systeem nu verder uitrollen in heel Vlaanderen.

‘Remote sensing’ is een techniek om de uitstoot van voorbijrijdende voertuigen te meten. Een team van experts bepaalde daarbij de uitstoot van zo’n 235.000 voorbijrijdende auto’s, bestelwagens en vrachtwagens. De metingen bevestigden de studieresultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat een kleine groep voertuigen omwille van defect of fraude verantwoordelijk is voor een groot deel van de uitstoot van schadelijke stoffen. Via remote sensing kunnen controleurs de probleemgevallen die veel te veel stikstofoxiden en roet uitstoten gemakkelijker aanpakken. Zo kan er gericht en doeltreffend actie worden ondernomen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Moderne voertuigen zijn uitgerust met een roetfilter en een SCR-katalysator om te vermijden dat er te veel roetdeeltjes en stikstofoxiden worden uitgestoten. Door katalysatoren uit te schakelen of defecte roetfilters niet correct te herstellen, kunnen eigenaars veel geld besparen. Ze moeten geen AdBlue aanschaffen en hebben geen kosten aan het onderhoud. De volksgezondheid en het milieu zijn hiervan het slachtoffer.

Sneller fraude vaststellen

De nieuwe meetmethode in de haven leverde twee conclusies op. Enerzijds is het veel efficiënter om voertuigen te selecteren voor een meer doorgedreven controle. Zonder voorselectie werd maar bij ongeveer 2% van de voertuigen defecten of fraude vastgesteld. Met ‘remote sensing’ steeg dit naar 52%. Een tweede conclusie is dat meetopstellingen niet dichtbij het vertrekpunt van vrachtwagens mogen zijn. Vrachtwagens rijden daar nog met een koude moto waardoor de uitstoot lager is. Op basis van de metingen schatten de onderzoekers in dat een vrachtwagen die rondrijdt met een niet-werkende SCR-katalysator evenveel uitstoot als 15 vrachtwagens die in orde zijn. Bij roetfilterfraude kan dit oplopen tot ruim honderd keer zoveel.

Kleine groep overtreders

Volgens Annick De Ridder, voorzitter van Port of Antwerp-Bruges, levert de overgrote meerderheid van de transportbedrijven heel wat inspanningen op vlak van duurzaamheid. “Dankzij het efficiënte systeem van remote sensing constateerden we dat het slechts om een heel kleine groep bestuurders gaat die de regels met de voeten treedt en daarmee verantwoordelijk is voor een groot deel van de uitstoot. Wie bewust regels overtreedt, moet en zal hierop worden aangesproken.”

Uitrol in heel Vlaanderen

En dat is wat ook de Vlaamse regering wil doen. “We zetten al langer in op de aanpak van emissiefraude om de luchtkwaliteit te verbeteren”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir. “De kans dat frauderende eigenaars van vervuilende vrachtwagens in Vlaanderen tegen de lamp lopen is groter dan in onze buurlanden. Ik ga er bij mijn collega’s in de Vlaamse regering op aandringen om nu snel te investeren in de structurele uitrol van remote sensing in Vlaanderen.”

