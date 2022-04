Ondernemer en muziekliefhebber Raf (50) lanceert nieuwe nationale zender Crooze: “Geen eindeloos gewauwel maar enkel goede muziek”

BeverenOp één van de laatst beschikbare frequenties van DAB+ kan men voortaan luisteren naar de nieuwe nationale zender Crooze. Het is een ‘music only’ radiostation zonder presentatoren. Initiatiefnemer Raf Geudens is een succesvol Bevers ondernemer die zijn spaarcenten investeerde in het project. “Binnen twee jaar willen we een even groot marktaandeel hebben als Klara”, klinkt het ambitieus.

Crooze is eigenlijk niet echt een nieuwe zender maar wordt nu voor het eerst wel nationaal gelanceerd en gepromoot. “Het radiostation startte reeds in 2003 op in Antwerpen op FM en was een onmiddellijk een hype”, vertelt Raf. “Ook ik ben fan van het eerste uur. Daar had de eigenzinnige muziekkeuze mee te maken. Op CROOZE hoor je een mix van zeer toegankelijke funky jazz, soul, R&B, latin, chillout en club lounge muziek. Naast Antwerpen was Crooze ook een tijdje in Gent en Brussel te ontvangen op FM en ook daar kwamen vele positieve reacties vandaan. De laatste jaren was de zender enkel nog digitaal te beluisteren via de website. Toen ik te weten kam dat stichter Frank Leysen er eigenlijk mee wilde stoppen, heb ik geen moment getwijfeld.”

Digitaal

Raf neemt niet alleen de zender over maar wil het station meteen ook een nationale en internationale toekomst geven. “We hebben één van de laatst beschikbare frequenties van DAB+ te pakken gekregen. Dat is dé toekomst voor het luisteren naar radio, zowel thuis als in de auto. De overvolle FM-band zal binnen enkele jaren verdwijnen. We zijn ook bezig om een kanaal te bemachtigen bij Telenet en Proximus zodat men via digitale televisie kan luisteren.”

Uniek muzikaal concept

Raf heeft wel een verleden als radiomaker maar is vandaag vooral een succesvol ondernemer. Met Aquaconcept is zijn bedrijf uitgegroeid tot de grootste speler op de Belgische markt voor douches op maat. “Moeilijk vergelijkbaar”, lacht hij. “Ik investeer in dit project mijn eigen spaargeld. Dit doe ik enerzijds als muziekliefhebber maar anderzijds geloof ik ook als ondernemer in het potentieel van de zender. Het muzikaal concept is bijzonder omdat het zo toegankelijk is voor iedereen. Het is geknipte muziek om naar te luisteren als achtergrond in de horeca, in een winkel, thuis of tijdens het werk.”

Playlists dagelijks gemaakt

Crooze wordt nu volledig ‘in the cloud’ gemaakt. “Het is een ‘music only‘ radiostation, wat wil zeggen dat er niet eindeloos op gewauweld wordt op de radio”, legt Rafuit. “Maar we zijn ook geen jukebox radio; de playlists worden elke dag gemaakt door mensen van vlees en bloed die perfect weten wat de luisteraar verwacht en niet door een of ander computeralgoritme. Dat is meteen ook het grote verschil met streamingdiensten à la Spotify en Apple Music. We spelen bovendien muziek die je niet snel via de mainstream radiozenders te horen krijgt. Dat kan perfect een nummer zijn van The Rolling Stones maar dan bijvoorbeeld wel in een funky jasje gestoken.”

Marktaandeel

Koken kost geld. “Dus er zal wel onvermijdelijk, al is het zeer beperkt, publiciteit op Crooze moeten komen”, geeft Raf toe. “Ik heb er echter het volste vertrouwen in dat de slimme adverteerders ons snel gaan vinden. In het verleden is een database opgebouwd met meer dan 100.000 e-mailadressen. Dat zegt toch wel iets over de populariteit. We zijn dan ook ambitieus en hopen binnen twee jaar een even groot marktaandeel te hebben als Klara.”

Crooze kan je ontvangen op DAB+ (kanaal 5A/5D) of is te beluisteren via de webstream (crooze.eu).